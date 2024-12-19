Стали известны подробности о смерти блогера, найденной мертвой после операции по коррекции фигуры - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
Ранее Oxu.az сообщил о том, что после операции по коррекции фигуры блогер Нармин Мехтиева была найдена мертвой у себя дома.
В свою очередь Qafqazinfo.az сообщает, что тело 23-летней девушки было найдено в 3 часа ночи во дворе спортивного комплекса, расположенного по проспекту Ходжалы, 25, отмечая, что фамилия блогера Искендерова, и подчеркивая, что при первичном осмотре признаков насильственной смерти на теле не выявлено.
На данный момент неизвестно, с какой целью девушка находилась во дворе спортивного комплекса, а также причина её смерти – отмечается, что Н.Искендерова регулярно посещала спортивный зал и публиковала соответствующие фото и видео на своих страницах в соцсетях.
По факту ведется расследование.
11:35
Азербайджанский блогер Нармин Мехтиева найдена мертвой у себя дома.
Охu.az сообщает, что состояние Н.Мехтиевой ухудшилось после операции по коррекции фигуры – отмечается, что через два дня после операции она сходила в аптеку, а затем была найдена мёртвой у себя дома.
Отмечается, что у Н.Мехтиевой осталась дочь.
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