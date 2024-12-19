Военная делегация Италии совершила визит в Азербайджан - ФОТО

В соответствии с планом, подписанным между министерствами обороны Азербайджана и Италии, состоялся визит военных экспертов Итальянской Республики по военно-гражданскому сотрудничеству (CIMIC) в Азербайджан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Отмечается, что в Управлении по связям с медиа и общественностью Министерства обороны Азербайджанской Республики состоялась встреча с итальянской делегацией.

Гостям был представлен брифинг о Коммуникационной стратегии Министерства обороны, утвержденной соответствующим решением министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова. Было обстоятельно рассказано о мерах по информационному обеспечению и борьбе с дезинформацией в ходе 44-дневной Отечественной войны, увенчавшейся победой Азербайджанской армии, и в ходе последующих операций.

После того, как итальянские военные эксперты представили брифинги по военно-гражданскому сотрудничеству, были обсуждены вопросы изучения передового опыта в этой области, даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес.