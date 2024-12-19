Al Masirah: при ударах Израиля по Йемену погибли минимум девять человек - ОБНОВЛЕНО

По меньшей мере девять человек погибли в результате ударов израильских ВВС по территории Йемена.

Об этом сообщил подконтрольный мятежникам-хуситам из йеменского движения "Ансар Аллах" телеканал Al Masirah.

По его данным, семь человек были убиты во время авианалета на порт города Эс-Салиф. Еще двое погибли вследствие воздушных атак на нефтяной объект в районе Рас-Иса в провинции Эль-Ходейда.

09:05

Израильские ВВС нанесли массированные удары по территории Йемена.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, в операции приняли участие несколько десятков самолетов.

В свою очередь подконтрольный мятежникам-хуситам из йеменского движения "Ансар Аллах" телеканал Al Masirah проинформировал, что бомбардировке подверглись две электростанции в Сане. Одна из них охвачена огнем, пожар на другой уже потушили сотрудники сил гражданской обороны.

Кроме того, удары были нанесены по порту Ходейда и нефтяному объекту в районе Рас-Иса в провинции Эль-Ходейда. Сообщается, что среди работников предприятия есть убитые и раненые.

Сообщения об авиаударах появились вскоре после того, как ракета из Йемена была запущена в центральную часть Израиля и перехвачена израильскими ВВС.

"После того, как во многих районах центральной части Израиля прозвучали сирены, израильские ВВС перехватили одну ракету, выпущенную из Йемена, прежде чем она пересекла израильскую территорию", - сообщили израильские военные в телеграм-канале.

Источник: ТАСС