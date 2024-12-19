После операции по коррекции фигуры блогер Нармин Мехтиева найдена мертвой

Азербайджанский блогер Нармин Мехтиева найдена мертвой у себя дома.

Охu.az сообщает, что состояние Н.Мехтиевой ухудшилось после операции по коррекции фигуры – отмечается, что через два дня после операции она сходила в аптеку, а затем была найдена мёртвой у себя дома.

Отмечается, что у Н.Мехтиевой осталась дочь.

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