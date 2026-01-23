 Почему клиника Loft Dent возобновила будничную деятельность на месте гибели людей? | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Почему клиника Loft Dent возобновила будничную деятельность на месте гибели людей?

Фаига Мамедова11:30 - Сегодня
Почему клиника Loft Dent возобновила будничную деятельность на месте гибели людей?

С момента пожара в Ясамальском районе, произошедшего 21 ноября, прошло уже два месяца.

Однако для родных и близких погибших эта трагедия по-прежнему остаётся незаживающей раной.

Супруга погибшего при пожаре жителя и коменданта дома Самира Магомедова - Марта Рамазанова - опубликовала в социальных сетях эмоциональный пост, в котором рассказала о последствиях трагедии для своей семьи и других пострадавших жильцов.

Отдельно она обратила внимание на то, что стоматологическая клиника Loft Dent продолжает работу, несмотря на произошедшее.

По словам Марты Рамазановой, у её супруга были большие планы на будущее. Дом, в котором они жили, она описывает как небольшое, почти семейное пространство, где соседи хорошо знали друг друга.

«Наше здание небольшое, почти семейное: соседи знали друг друга, здоровались, обмениваясь короткими фразами во дворе. Иногда казалось, что живём в сцене из итальянского фильма - кто-то выглядывает с балкона, кто-то машет рукой, дети играют, устраивают пикники, взрослые обсуждают мелочи дня», - пишет она.

Согласно её воспоминаниям, Самир Магомедов всегда был неотъемлемой частью этой атмосферы - с идеями и инициативами, направленными на то, чтобы сделать жизнь окружающих лучше. Теперь же, признаётся Марта Рамазанова, ей тяжело даже проходить мимо здания.

«Проходя мимо, я чувствую, как внутри поднимается тяжесть. Всё там связано с ним и с тем днём», - отмечает она.

В своём посте М.Рамазанова также указывает на, по её словам, парадоксальную ситуацию вокруг произошедшего.

«Пока мы пытаемся выжить в этом кошмаре, по кускам собирая себя заново, Loft делает вид, что ничего не произошло. Будто смерть можно не заметить. Будто человеческая жизнь - это всего лишь неудобная пауза в рабочем графике», - написала она.

Она утверждает, что представители клиники заходят в гараж здания и начинают работы в обычном режиме.

«Спокойно, буднично. Там, где ещё стоит тишина после его последнего крика. Они ведут себя так, словно здесь никто не умер, словно не рухнули судьбы, семьи, целые миры», - говорится в публикации.

Отдельно Марта Рамазанова упоминает владельца объекта Вугара Аббасова, выражая недоумение его позицией.

«Для Вугара Аббасова, владельца объекта, похоже, всё в порядке. Его жизнь и бизнес продолжаются без пауз и сомнений. Он действует так, будто не стоит по колено в чужой боли, будто эта трагедия не имеет к нему отношения», - пишет она.

В завершение своего обращения супруга, погибшего поднимает вопрос расследования трагедии.

«Самый тяжёлый вопрос остаётся открытым: почему он по-прежнему на свободе и почему экспертиза тянется так долго? Мне важно, чтобы смерть Самира не осталась без ответа. Я не хочу думать, что всё может остаться так, как есть», - отметила Марта Рамазанова.

Редакция 1news.az в свою очередь, обратились в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики с запросом о том, на какой стадии находится уголовное дело, возбужденное по факту пожара, а также о законности возобновления деятельности клиники Loft Dent.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что в ближайшее время предоставят официальный комментарий по данному вопросу.

Мы в свою очередь обновим информацию после его получения и продолжим информировать общественность о дальнейшем развитии событий.

Читайте по теме:

Трагедия на Ясамале оборвала жизни и оголила проблемы, о которых молчали

Лейла Лейсан: «Семья была разрушена за одну ночь. Это не трагическая случайность. Это итог многолетнего беспредела»

Состоялись похороны Кёнуль Велибейли, погибшей при пожаре в Ясамале

Дочь погибшей при пожаре в Ясамале Кёнуль Велибейли размещена в стационар

Состоялись похороны председателя ТСЖ здания, в котором произошел пожар

«По всей логике, я не должен был выжить»: Гейдар Мирза о пути сквозь ядовитый дым во время пожара на Ясамале

Поделиться:
260

Актуально

Мнение

В ожидании «второго нефтяного бума»

В мире

Самолет Azur Air подал сигнал бедствия над Китаем - на борту 238 человек

Общество

Почему клиника Loft Dent возобновила будничную деятельность на месте гибели людей?

Общество

В Грузии задержаны объявленные в международный розыск граждане Азербайджана

Общество

В дошкольных учебных учреждениях в Ханкенди, Агдаме и Ходжалы впервые начался учебный процесс - ФОТО

В Баку прошел концерт «Ашугское искусство Западного Азербайджана сегодня» - ФОТО

Почему клиника Loft Dent возобновила будничную деятельность на месте гибели людей?

В Грузии задержаны объявленные в международный розыск граждане Азербайджана

Выбор редактора

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Новости для вас

Имущество Видади Зейналова на десятки миллионов манатов выставлено на аукцион

Завтра в одном из поселков Баку будет отключена подача воды

Водитель «BakuBus» отказался управлять транспортным средством - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Liv Bona Dea прокомментировала публикацию Нигяр Кочарли - Эксклюзив

Последние новости

В дошкольных учебных учреждениях в Ханкенди, Агдаме и Ходжалы впервые начался учебный процесс - ФОТО

Сегодня, 12:12

В ожидании «второго нефтяного бума»

Сегодня, 12:03

В Баку прошел концерт «Ашугское искусство Западного Азербайджана сегодня» - ФОТО

Сегодня, 12:00

Самолет Azur Air подал сигнал бедствия над Китаем - на борту 238 человек

Сегодня, 11:53

Премьер Грузии заявил, что власти предотвратили пять попыток революции

Сегодня, 11:45

В Иране частично заработал интернет

Сегодня, 11:37

Почему клиника Loft Dent возобновила будничную деятельность на месте гибели людей?

Сегодня, 11:30

МАГАТЭ хочет получить доступ к потенциальным ядерным объектам в Сирии

Сегодня, 11:20

В Грузии задержаны объявленные в международный розыск граждане Азербайджана

Сегодня, 11:07

Испания не будет участвовать в «Совете мира» по Газе

Сегодня, 11:00

До завершения приема заявок на партнерские мероприятия WUF13 осталась одна неделя

Сегодня, 10:55

В Баку мужчина скончался после укола антибиотика

Сегодня, 10:45

Невестку Виктории Бекхэм назвали монстром: Откровения звёздного стилиста - ВИДЕО

Сегодня, 10:35

В Баку 48-летний мужчина скончался перед входом на ж/д вокзал

Сегодня, 10:32

Гарегина II обвиняют в отмывании денег

Сегодня, 10:22

AQTA выявила нарушения на ряде предприятий по производству воды - ФОТО

Сегодня, 10:15

В Индонезии обнаружены тела 10 человек с разбившегося самолета

Сегодня, 10:00

Обнародована тревожная статистика аварий с участием мотоциклов и мопедов в Азербайджане - ВИДЕО

Сегодня, 09:57

СМИ: США рассматривают полный вывод войск из Сирии

Сегодня, 09:50

В Шеки произошел взрыв в жилом доме

Сегодня, 09:45
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43