Почему клиника Loft Dent возобновила будничную деятельность на месте гибели людей?

С момента пожара в Ясамальском районе, произошедшего 21 ноября, прошло уже два месяца.

Однако для родных и близких погибших эта трагедия по-прежнему остаётся незаживающей раной.

Супруга погибшего при пожаре жителя и коменданта дома Самира Магомедова - Марта Рамазанова - опубликовала в социальных сетях эмоциональный пост, в котором рассказала о последствиях трагедии для своей семьи и других пострадавших жильцов.

Отдельно она обратила внимание на то, что стоматологическая клиника Loft Dent продолжает работу, несмотря на произошедшее.

По словам Марты Рамазановой, у её супруга были большие планы на будущее. Дом, в котором они жили, она описывает как небольшое, почти семейное пространство, где соседи хорошо знали друг друга.

«Наше здание небольшое, почти семейное: соседи знали друг друга, здоровались, обмениваясь короткими фразами во дворе. Иногда казалось, что живём в сцене из итальянского фильма - кто-то выглядывает с балкона, кто-то машет рукой, дети играют, устраивают пикники, взрослые обсуждают мелочи дня», - пишет она.

Согласно её воспоминаниям, Самир Магомедов всегда был неотъемлемой частью этой атмосферы - с идеями и инициативами, направленными на то, чтобы сделать жизнь окружающих лучше. Теперь же, признаётся Марта Рамазанова, ей тяжело даже проходить мимо здания.

«Проходя мимо, я чувствую, как внутри поднимается тяжесть. Всё там связано с ним и с тем днём», - отмечает она.

В своём посте М.Рамазанова также указывает на, по её словам, парадоксальную ситуацию вокруг произошедшего.

«Пока мы пытаемся выжить в этом кошмаре, по кускам собирая себя заново, Loft делает вид, что ничего не произошло. Будто смерть можно не заметить. Будто человеческая жизнь - это всего лишь неудобная пауза в рабочем графике», - написала она.

Она утверждает, что представители клиники заходят в гараж здания и начинают работы в обычном режиме.

«Спокойно, буднично. Там, где ещё стоит тишина после его последнего крика. Они ведут себя так, словно здесь никто не умер, словно не рухнули судьбы, семьи, целые миры», - говорится в публикации.

Отдельно Марта Рамазанова упоминает владельца объекта Вугара Аббасова, выражая недоумение его позицией.

«Для Вугара Аббасова, владельца объекта, похоже, всё в порядке. Его жизнь и бизнес продолжаются без пауз и сомнений. Он действует так, будто не стоит по колено в чужой боли, будто эта трагедия не имеет к нему отношения», - пишет она.

В завершение своего обращения супруга, погибшего поднимает вопрос расследования трагедии.

«Самый тяжёлый вопрос остаётся открытым: почему он по-прежнему на свободе и почему экспертиза тянется так долго? Мне важно, чтобы смерть Самира не осталась без ответа. Я не хочу думать, что всё может остаться так, как есть», - отметила Марта Рамазанова.

Редакция 1news.az в свою очередь, обратились в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики с запросом о том, на какой стадии находится уголовное дело, возбужденное по факту пожара, а также о законности возобновления деятельности клиники Loft Dent.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что в ближайшее время предоставят официальный комментарий по данному вопросу.

Мы в свою очередь обновим информацию после его получения и продолжим информировать общественность о дальнейшем развитии событий.

Читайте по теме:

Трагедия на Ясамале оборвала жизни и оголила проблемы, о которых молчали

Лейла Лейсан: «Семья была разрушена за одну ночь. Это не трагическая случайность. Это итог многолетнего беспредела»

Состоялись похороны Кёнуль Велибейли, погибшей при пожаре в Ясамале

Дочь погибшей при пожаре в Ясамале Кёнуль Велибейли размещена в стационар

Состоялись похороны председателя ТСЖ здания, в котором произошел пожар

«По всей логике, я не должен был выжить»: Гейдар Мирза о пути сквозь ядовитый дым во время пожара на Ясамале