До завершения приема заявок на партнерские мероприятия WUF13 осталась одна неделя

До завершения процесса регистрации на партнерские мероприятия, которые пройдут в рамках Тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13), остается всего одна неделя.

Форум состоится в Баку с 17 по 22 мая 2026 года. Крайний срок подачи заявок - 29 января 2026 года.

Об этом Trend сообщили в Оргкомитете WUF13.

WUF13 является международной платформой для диалога и сотрудничества в сфере градостроительства и предоставляет учреждениям и организациям возможность организовать партнерские мероприятия в соответствии с основной темой Форума — «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения». Заявки принимаются через официальный сайт: https://events.unhabitat.org/.

Заявки на организацию мероприятий принимаются по семи категориям:

Networking (Нетворкинг)

One UN (Единая ООН)

SDGs in Action (ЦУР в действии)

Urban Cinema (Городской кинотеатр)

Urban Library (Городская библиотека)

Voices from Cities (Голоса городов)

WUF Academy (Академия WUF)

Учреждения и организации, подающие заявки, на начальном этапе должны пройти онлайн-регистрацию на платформе Глобальной системы управления мероприятиями (GEMS) UN-Habitat. После завершения регистрации пользователи могут ознакомиться с требованиями по соответствующим категориям и завершить подачу заявки в разделе "Applications / Обращения" в личном кабинете. Отметим, что по каждой категории может быть подана только одна заявка.

Партнерские мероприятия, являющиеся одним из основных и стратегических механизмов Форума, создают условия для международного представления передового опыта, инновационных подходов и практических решений в области устойчивого городского развития. Благодаря этим мероприятиям участники получают возможность обмениваться знаниями и опытом, устанавливать институциональное сотрудничество и вносить вклад в глобальную городскую повестку.

Для получения дополнительной информации о регистрации и организации мероприятий можно связаться по адресу электронной почты: [email protected].