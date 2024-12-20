Китай готов поддержать Азербайджан в разминировании и восстановлении освобожденных территорий

Китай готов оказывать Азербайджану содействие в операциях по гуманитарному разминированию, вносить существенный вклад в восстановление освобожденных территорий.

Об этом заявил временный поверенный в делах Китая в Азербайджане Дин Тао на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, наладив сотрудничество с азербайджанским Агентством по разминированию (ANAMA), Китай продемонстрировал поддержку в восстановлении Карабахского региона Азербайджана.

«Китай оказывает поддержку в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. Наши компании приняли участие в строительстве сетей связи в некоторых районах, как только Азербайджан восстановил свой суверенитет и территориальную целостность. В ходе COP29 компания Energy China и азербайджанская сторона подписали соглашение о реализации проекта строительства СЭС мощностью 160 МВт в Физули, что станет вкладом Китая в создание «Зоны зеленой энергии» на освобожденных территориях Азербайджана», - отметил Дин Тао.

Дипломат подчеркнул, что Китай поддерживает стратегию властей Азербайджана по развитию страны, готов вносить больший вклад в развитие азербайджанского общества и повышение уровня жизни населения.

«Помимо активного осуществления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Азербайджаном с целью содействия развитию промышленности и росту занятости в стране, Китай на протяжении многих лет совместно с Фондом Гейдара Алиева реализует различные социальные проекты», - добавил он.

Источник: Report