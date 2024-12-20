Дело армянских военных преступников передано в производство председателя Бакинского военного суда

Дело 15 армян, обвиняемых в военных преступлениях, передано в производство председателя Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

Об этом сообщил адвокат Адем Мамедов, признанный правопреемником одного из потерпевших по уголовному делу.

Он отметил, что его отец Магеррам Мамедов, погибший в Первой Карабахской войне, признан потерпевшим в результате деятельности армянских военных преступников: «Я буду участвовать в суде в качестве его правопреемника».

Напомним, что Магеррам Мамедов был убит армянскими военными преступниками 24 августа 1993 года.

Дата подготовительного заседания суда станет известна в ближайшие дни.

Отметим, что уголовное дело в отношении 15 армян, обвиняемых в военных преступлениях, 16 декабря 2024 года было передано в Бакинский военный суд. В рамках дела рассматриваются 2548 эпизодов.

Источник: Report