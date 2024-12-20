Совет Европы и власти Грузии определят поправки к закону об иноагентах

Совет Европы совместно с грузинскими властями создаст рабочую группу для определения поправок, которые будут внесены в закон «О прозрачности иностранного влияния». Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

«Я приветствую заверения правительства [Грузии] в том, что будут внесены поправки в закон о так называемом иностранном влиянии. Сейчас мы создадим рабочую группу с экспертами Грузии и Совета Европы, а также Венецианской комиссии, чтобы определить изменения, которые будут сделаны в этом законе», - заявил Берсе на брифинге в Тбилиси.

Источник: ТАСС