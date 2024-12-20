Орбан: РФ и Украина могли бы к Рождеству обменяться пленными

Венгрия по-прежнему надеется, что Россия и Украина смогут договориться к православному Рождеству о прекращении огня и масштабном обмене пленными.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он отметил, что к католическому Рождеству, которое будет отмечаться 25 декабря, заключить такое соглашение противоборствующие стороны, вероятно, уже не успеют. «Поэтому я постараюсь сделать так, чтобы это произошло в православное Рождество», то есть к 7 января, сказал глава правительства, который ранее обращался с этим предложением к Москве и Киеву.

Орбан считает, что в случае согласия Россия и Украина могли бы произвести обмен 700-800, даже 1 тыс. пленных. «Около 1 тыс. человек могли бы даже вернуться домой к своим семьям примерно через два-три дня», - сказал премьер-министр. Он подтвердил, что продолжит свои усилия, чтобы такая договоренность стала реальностью.

Источник: ТАСС