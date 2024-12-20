Депутат осудил активность послов в Азербайджане, нарушающих дипломатическую этику

Депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов обвинил некоторых послов, занимающихся не дипломатической, а политической деятельностью.

«В последнее время некоторые послы в Азербайджане начали заниматься не дипломатической, а политической деятельностью. Они делают различные заявления в социальных сетях. Действия посла Франции в Азербайджане тоже выходят за рамки дипломатической деятельности. Необходимо дать серьезный ответ на подобную деятельность», - сказал Новрузов во время своего выступления на пленарном заседании парламента.

Источник: Report