Депутат осудил активность послов в Азербайджане, нарушающих дипломатическую этику
Депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов обвинил некоторых послов, занимающихся не дипломатической, а политической деятельностью.
«В последнее время некоторые послы в Азербайджане начали заниматься не дипломатической, а политической деятельностью. Они делают различные заявления в социальных сетях. Действия посла Франции в Азербайджане тоже выходят за рамки дипломатической деятельности. Необходимо дать серьезный ответ на подобную деятельность», - сказал Новрузов во время своего выступления на пленарном заседании парламента.
Источник: Report
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