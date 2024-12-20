В России WhatsApp внесли в реестр организаторов распространения информации

В России, Роскомнадзор (РКН) включил мессенджер WhatsApp в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).

Об этом cвидетельсвуют материалы регулятора.

Согласно им, мессенджер внесли в реестр 19 декабря. Также в список включили сервис Skype.

Как рассказал газете «Ведомости» генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, WhatsApp был добавлен в реестр ОРИ, так как он запустил функцию создания и ведения каналов, что позволяет размещать и продвигать большое количество информации.

Компании, включенные в данный реестр, должны хранить данные пользователей, включая информацию об их действиях, переписку, фотографии, аудио- и видеозвонки. Они обязаны предоставлять эти данные по первому требованию ФСБ.

Источник: Gazeta.Ru