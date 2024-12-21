В Турции на горнолыжном курорте сошла лавина - ОБНОВЛЕНО
В результате схода лавины в провинции Эрзурум погиб 16-летний член юношеской сборной Турции по дзюдо Эмре Йозган, находившийся на сборах в горнолыжном центре «Паландекён».
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на губернатора Эрзурума Мустафу Чифтчи, в районе, где находилась на тренировке группа спортсменов, в субботу, в 10.00 по местному времени сошла лавина. «Молодой дзюдоист погиб на месте в результате перелома шеи и позвоночника, еще три спортсмена получили ранения», - отметил губернатор.
На помощь выдвинулись сотрудники МЧС и жандармерия. Сообщается, что тело Йозгана было обнаружено под двухметровой толщей снега.
13:45
На горнолыжном курорте Паландокен в турецкой провинции Эрзурум сошла лавина.
Об этом сообщает агентство IHA.
По данным издания, три человека спасены, двое остаются под снегом. На месте происшествия работают спасатели.
Паландокен — горнолыжный курорт, расположенный на горе Паландокен на северо-востоке Турции, в 6 км от города Эрзурум.