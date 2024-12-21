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Президента Франции Макрона обвиняют в расизме, сексизме и гомофобии

First News Media14:05 - Сегодня
Президента Франции Макрона обвиняют в расизме, сексизме и гомофобии

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону, возможно, будет не до веселья в свой день рождения сегодня и на рождественских праздниках на следующей неделе из-за громкого скандала после публикации в Le Monde, которая привела к возмущению со стороны левой оппозиции и обвинениям в расизме, сексизме и гомофобии, что, впрочем, официально отвергается Елисейским дворцом.

Об этом передает 1news.az со ссылкой на "Фигаро".

Помимо разрушительного урагана на Майотте, правительственного кризиса, неприятности принесла недавняя публикация в Le Monde. Согласно ей, французский президент сделал ряд оскорбительных замечаний в адрес различных групп населения - чернокожих и граждан магрибского происхождения, а также сексуальных меньшинств.

Как утверждает издание, говоря о проблемах больниц в стране, Макрон заявил, что они связаны с большим числом в приемных покоях “мамаду", как оскорбительно называют в стране на сленге чернокожих, использовал другое жаргонное выражение “рабзуз” в отношении французов магрибского происхождения и делал оскорбительные замечания в адрес ЛГБТ-сообщества.

Эти заявления были опровергнуты Елисейским дворцом в комментарии для Le Figaro, как "пересказанные с чьих-то слов" и не могущие считаться "достоверными".

"Удивительно, что высказывания, очевидно переданные изданию политическими оппонентами, преподносятся как факты”, - возмутился близкий к главе государства другой источник.

"Здесь есть все: расизм, гомофобия, сексизм”, - немедленно отреагировал депутат от департамента Сомма Франсуа Рюффен, перешедший из рядов партии Непокоренная Франция в экологическую группу в национальном собрании страны.

Вице-президент партии Непокоренная Франция (LFI) в Национальном собрании Клеманс Гетте заявила о Макроне, что эти “расистские высказывания делают его недостойным занимать свою должность”.

Давид Гиро, депутат от департамента Нор, отметил: “Эти комментарии, если они подтвердятся, только усилят легитимность призывов к отставке президента”.

В публикации также упоминаются замечания в адрес левых политических фигур, таких как от Люси Кастетс NFP и лидер экологов Марин Тонделье, которых назвали "кокетками". Тонделье возмутилась, что это “сексистские высказывания”, которые добавляются к "крайне шокирующим гомофобным заявлениям".

Большинство сторонников президента пока воздерживаются от комментариев. Лишь депутат-макронист Гийом Гуффье осудил происходящее, назвав его “безответственной погоней за сенсацией, которая не служит ни демократии, ни журналистике”.

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