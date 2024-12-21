В Пакистане в результате нападения боевиков погибли 16 военных
Шестнадцать пакистанских солдат были убиты ночью в результате нападения боевиков на армейские позиции недалеко от афганской границы.
Как передает Sky News Arabia, об этом сообщили в субботу два представителя разведки.
Высокопоставленный представитель пакистанской разведки сообщил, отказавшись раскрыть свою личность, что «около 30 боевиков атаковали армейские позиции» в районе Макин провинции Хайбер-Пахтунхва.
Другой чиновник добавил: «В результате нападения 16 солдат были убиты и еще пятеро получили серьезные ранения».
Источник: ТАСС
198