В Пакистане в результате нападения боевиков погибли 16 военных

Шестнадцать пакистанских солдат были убиты ночью в результате нападения боевиков на армейские позиции недалеко от афганской границы.

Как передает Sky News Arabia, об этом сообщили в субботу два представителя разведки.

Высокопоставленный представитель пакистанской разведки сообщил, отказавшись раскрыть свою личность, что «около 30 боевиков атаковали армейские позиции» в районе Макин провинции Хайбер-Пахтунхва.

Другой чиновник добавил: «В результате нападения 16 солдат были убиты и еще пятеро получили серьезные ранения».

Источник: ТАСС