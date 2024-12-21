Магдебургский террорист хотел отомстить властям Германии за «исламизацию Европы»

Подозреваемый в нападении на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге часто проявлял активность в социальных сетях, придерживаясь конспирологических и правоэкстремистских взглядов.

Как передает Euronews, в результате нападения на рождественский рынок в Магдебурге погибли по меньшей мере 5 человека и более 200 получили ранения.

В интервью FAZ в 2019 году предполагаемый преступник Талеб Абдулмохсен назвал себя "самым агрессивным критиком ислама в истории". А также в течение многих лет делился исламофобскими идеями в интернете.

Он основал онлайн-платформу, помогающую гражданам Саудовской Аравии просить убежища в Германии, и утверждал, что государство предоставляет убежище "сирийским джихадистам".

Статус его профиля в соцсети X гласит: "Германия хочет исламизировать Европу". Он также обвинил полицию в использовании "грязной тактики" против критиков ислама.

Абдулмохсен объявил в X, что он отомстит немецкому государству: "Я уверяю вас, что 100% месть наступит в ближайшее время. Даже если это будет стоить мне жизни".

Источник: Лента.ру