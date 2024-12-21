ХАМАС: Достижение соглашения по Газе близко как никогда

Палестинские группировки ХАМАС, "Исламский джихад" и "Народный фронт освобождения Палестины" на прошедшей в Каире встрече заявили о том, что достижение соглашения с израильской стороной по урегулированию в секторе Газа близко как никогда раньше.

Об этом говорится в заявлении трех радикальных движений, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС.

"На встрече трех фракций была подчеркнута заинтересованность в прекращении [израильской] агрессии против палестинского народа, учитывая то, что возможность достижения договоренностей [с Израилем] стала ближе, чем когда-либо ранее, [при условии] если другая сторона [Израиль] прекратит выдвигать новые условия", - указывается в тексте.

Источник: ТАСС