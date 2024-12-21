В МИД Турции прокомментировали будущее российских баз в Сирии

Глава МИД Турции Хакан Фидан прокомментировал будущее российских баз в Сирии.

Об этом сообщает Star.

По мнению министра, судьбу российских баз должен решить народ Сирии.

Фидан подчеркнул, что договоренности «уйти из Сирии» между Россией и Ираном, которые длительное время поддерживали бывшего президента Сирии Башара Асада, сложно назвать «договоренностью».

Министр добавил, что Тегеран отказался от поддержки администрации Асада на фоне событий в Сирии из-за пересмотра своих возможностей, продемонстрировав «очень реалистичный подход».

19 декабря президент РФ Владимир Путинрассказал в ходе прямой линии, что правительственные войска и проиранские подразделения по всей Сирии отходили без боя. Россия, по просьбе властей Ирана, после этого вывезла в Тегеран с авиабазы Хмеймим четыре тысячи иранских бойцов.

Источник: Газета.ру