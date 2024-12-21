Пострадавших и разрушений после землетрясений на азербайджано-армянской границе нет - ОБНОВЛЕНО

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана распространило информацию в связи с землетрясениями на границе с Арменией.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ведомство, пострадавших и разрушений после природных явлений нет.

"В МЧС не поступала информация о каких-либо разрушениях или пострадавших на территории страны в результате землетрясений", - уточнили в Министерстве.

09:00

На азербайджано-армянской границе произошло три землетрясения.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы.

Согласно информации, магнитуда толчка, произошедшего в 03:03 по местному времени, составило 3, его очаг залегал на глубине 10 километров.

Еще одно землетрясение, магнитудой 3,8, было зафиксировано в 03:07.

Очаг залегал на глубине 12 км, в эпицентре землетрясение ощущалось силой до 4 баллов.

А первое землетрясение было зарегистрировано в 03:01 по бакинскому времени, очаг землетрясения залегал на глубине 9 км.