Токаев назначил нового министра национальной экономики Казахстана - ОБНОВЛЕНО

Серик Жумангарин стал новым министром национальной экономики - заместителем премьер-министра Казахстана.

Как передает пресс-служба Акорды, указ об этом подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Кандидатура Жумангарина была согласована на заседании Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию", - сообщили в мажилисе.

Серик Жумангарин до этого занимал должность вице-премьера.

12:30

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ об освобождении Нурлана Байбазарова от должности заместителя премьер-министра – министра национальной экономики.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Указом главы государства Байбазаров Нурлан Серикович освобожден от должности заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Нурлан Байбазаров был назначен заместителем премьер-министра - министром национальной экономики 6 февраля 2024 года.