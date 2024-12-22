Власти Турции упростили процедуру возвращения беженцев в Сирию

Министерство торговли Турции направило в пограничные таможенные пункты предписание об упрощении контроля над выездом беженцев в Сирию.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, отныне сирийцы, желающие вернуться на Родину, смогут в облегченной форме оформлять таможенные декларации о вывозе из Турции автомобилей, денег и драгоценностей.

Решение нацелено на устранение преград на пути скорого возвращения беженцев в Сирию.

Тем временем, глава МВД Турции Али Йерликая сообщил, что в период с 1 января по 9 декабря 2024 года в Сирию вернулось 124 325 беженцев.

В то же время, министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер сообщил, что на фоне смены власти в Сирии, процесс возвращения беженцев на Родину, ускорился вдвое.

Министр также обнародовал двухэтапный план возвращения сирийцев в родные дома.

«На первом этапе в различные районы Сирии вернутся вынужденные переселенцы, находящиеся в лагерях беженцев в провинции Идлиб, а в последующем - сирийцы, находящиеся в Турции. Весь процесс носит добровольный характер», - отметил турецкий министр.