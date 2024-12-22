США по ошибке сбили свой истребитель над Красным морем
Крейсер с управляемым ракетным вооружением USS Gettysburg Военно-морских сил (ВМС) США сбил американский истребитель F/A-18 над Красным морем в результате «дружественного огня».
Об этом сообщает CBS News.
Отмечается, что инцидент случился в ходе авиаударов по объектам хуситов. Крейсер по ошибке открыл огонь и сбил самолет, который взлетал с палубы авианосца USS Harry S. Truman. Оба пилота выжили, один из них получил незначительные травмы.
Источник: Lenta.ru
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