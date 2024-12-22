США по ошибке сбили свой истребитель над Красным морем

Крейсер с управляемым ракетным вооружением USS Gettysburg Военно-морских сил (ВМС) США сбил американский истребитель F/A-18 над Красным морем в результате «дружественного огня».

Об этом сообщает CBS News.

Отмечается, что инцидент случился в ходе авиаударов по объектам хуситов. Крейсер по ошибке открыл огонь и сбил самолет, который взлетал с палубы авианосца USS Harry S. Truman. Оба пилота выжили, один из них получил незначительные травмы.

Источник: Lenta.ru