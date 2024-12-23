Тегеран и Москва могут подписать договор о партнерстве в январе 2025 года

Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном может состояться уже в середине января 2025 года.

Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

«Вскоре, во время двусторонней встречи, это будет осуществлено. В конце месяца дей (10-й месяц по иранскому календарю, соответствует периоду 21 декабря - 19 января по григорианскому календарю), даст бог, этот договор будет подписан», - сказал Багаи на пресс-конференции, отвечая на вопрос о дате подписания документа о партнерстве между Ираном и РФ.

4 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на подписание нового фундаментального договора с Ираном в ходе предстоящего визита иранского президента Масуда Пезешкиана в РФ.

По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, точной даты визита президента Ирана еще нет, но Москва и Тегеран не намерены откладывать подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Источник: ТАСС