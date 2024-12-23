Лукашенко зарегистрирован кандидатом на президентских выборах в Беларуси

Действующий президент Республики Беларусь Александр Лукашенко зарегистрирован кандидатом на пост главы государства на очередных президентских выборах.

Об этом сообщается на сайте ЦИК страны.

В поддержку выдвижения Лукашенко в кандидаты президента республики признано достоверными более 2,5 млн подписей избирателей при 100 тысячах необходимых.

Напомним, президентские выборы в Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Александр Лукашенко будет баллотироваться на пост главы государства в седьмой раз. В 2020 году, когда проходили последние президентские выборы, он получил 80,1% голосов избирателей.

Источник: «Комсомольская правда»