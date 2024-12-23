Трамп намерен причислить мексиканские наркокартели к террористическим организациям

США могут официально причислить мексиканские наркокартели к иностранным террористическим организациям.

Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп.

«Каждый член иностранной банды будет депортирован, и я немедленно объявлю картели иностранной террористической организацией. Мы сделаем это немедленно», - сказал он во время выступления в штате Аризона.

Политик заявил о намерении запустить новую кампанию против употребления наркотиков.

По его словам, в ходе его нового срока на посту президента США будут начаты операции по депортации наркоторговцев и нелегальных мигрантов.

Трамп вновь заявил, что одним из его основных приоритетов является закрытие границы для нелегальных мигрантов и что он «остановит вторжение в Соединенные Штаты».

В период своего первого президентства Дональд Трамп приостановил процедуру по объявлению мексиканских наркокартелей террористическими организациями. Тогда он сделал это по просьбе своего мексиканского коллеги Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

США обвиняют картель «Синалоа» в том, что он является ведущим поставщиком в страну синтетического наркотика фентанила. По имеющимся данным, в результате его употребления ежегодно умирает около 100 тыс. американцев.

Источник: Anadolu