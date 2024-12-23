The Guardian рассказала о «грязных тайнах» французских виноделов

Французские виноделы, производящие шампанское, через сторонние компании нанимают на работу мигрантов из Западной Африки и Восточной Европы, которые жалуются на недостаточную оплату труда и говорят, что иногда вынуждены ночевать на улице, отмечается в расследовании, которое провела британская газета The Guardian.

Материал газеты озаглавлен «Грязная тайна шампанского: бездомные и голодные мигранты собирают виноград для роскошных французских виноделов».

В нем, в частности, говорится о ситуации в городе Эперне к северо-востоку от Парижа и его окрестностях, где расположены штаб-квартиры одних из самых дорогих брендов шампанского в мире.

По информации The Guardian, десятки работников, участвующих в уборке винограда, не имеют собственного жилья и ночуют в палатках, «так как владельцы виноградников не предоставили им жилье».

«Другие рабочие, проживающие в соседней деревне, рассказали, что им пришлось воровать еду у местных жителей, поскольку им негде было купить продукты», — говорится в материале.

Франкоязычный выходец из Африки Юнис, которого привлекла перспектива собирать виноград для видных производителей, рассказал газете, что работает на виноградниках три дня, а спит — «на улице».

На условия работы газете пожаловались и приезжие из Польши и Болгарии, которые трудятся на виноградниках за чертой города. Они сказали, что работают по 10 часов в день за €11,40 в час, что ниже установленного законом минимума €11,65, и не получают надбавку за переработки.

Профсоюзы критикуют владельцев виноградников за то, что те продолжают нанимать дешевую рабочую силу, а весь сектор в целом не делает ничего для запрета на эксплуатацию трудовых мигрантов.

Источник: The Guardian