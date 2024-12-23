Чиновники в США получили письмо о планирующейся «коричневой облаве» на мигрантов

Чиновники американского штата Орегон получили анонимное письмо под названием «Коричневая облава, часть первая» с предупреждением о планирующейся в январе депортации нелегальных мигрантов.

Об этом сообщила газета The Washington Post.

В письме говорится о том, что в январе «начнется самая крупная облава на <...> нелегалов в истории страны».

Авторы письма также подробно описали способы, как чиновники могут помочь депортировать людей, которых «подозревают в нелегальном нахождении» на территории США.

«Я в ярости, потому что не знаю, то ли историю больше не преподают, то ли воспоминания о моем отце и его поколении просто стерты из жизни», - сказал мэр одного из городов штата Орегон Род Кросс, комментируя содержание письма. Ряд чиновников, указывает издание, осудили содержание письма, назвав его «расистским и оскорбительным».

Ранее агентство Bloomberg информировало, что избранный президент США Дональд Трамп планирует выслать из страны 1 млн человек на первых этапах реализации политики по депортации мигрантов. В приоритетную группу входят мигранты, которые совершили преступления или получили окончательное постановление о выдворении из страны, не добившись убежища.

Трамп в публичных выступлениях неоднократно говорил, что после инаугурации намерен провести самую масштабную операцию по депортации нелегальных мигрантов в американской истории. Миграционный кризис стал одним из ключевых вопросов предвыборной борьбы в США. Действующий президент США демократ Джо Байден передаст Трампу полномочия главы государства 20 января 2025 года.

Источник: ТАСС