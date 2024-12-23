«Сабах» и «Гянджа» лидируют в АБЛ

В Азербайджанской баскетбольной лиге завершились матчи 8-го тура.

Как известно, лига поделена на две подгруппы. В первой выступают более сильные клубы. Лидером здесь является «Сабах» - победитель двух последних чемпионатов. В 8-м туре чемпион обыграл «Апшерон» (94:71). Ближайшим преследователем «Сабаха» является «Нахчыван», одержавший 6 побед при двух поражениях.

Во второй подгруппе борьба идет более ожесточенная. «Гянджа» и «Шеки» набрали по 14 очков и делят лидерство, но, по дополнительным показателям, впереди идут гянджинцы. А «Орду» вплотную их преследует (13 очков). В 8-м туре армейцы смогли обыграть гянджинский клуб в гостях (79:77).

В последнюю неделю уходящего года пройдут матчи 9-го тура.