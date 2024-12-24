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Пашинян – экс-президентам: Если вам не о чем дискутировать, то сконцентрируйтесь на своих пенсиях и судах

First News Media14:10 - Сегодня
Пашинян – экс-президентам: Если вам не о чем дискутировать, то сконцентрируйтесь на своих пенсиях и судах

Бывшие президенты говорят, что им не о чем со мной дискутировать. Но они дискутируют со мной уже шесть лет, удаленно, на «безопасном расстоянии».

Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян, передают армянские СМИ.

Он, в частности, отметил: «Если вам не о чем дискутировать, то сконцентрируйтесь на своих пенсиях и/или судах и не воспринимайте тяжело все, что я говорю, вместе со своими представителями, знакомыми, друзьями, иногда и зарубежными знакомыми.

Давайте на глазах народа представим аргументы лицом к лицу и не будем произносить «дипломатические» скороговорки с надеждой и верой в то, что большинство людей все равно не знают этого языка».

Напомним, что вчера Пашинян пригласил бывших президентов на публичные дебаты по поводу его заявлений относительно переговоров по Карабаху. Бывшие президенты или их представители отклонили это предложение.

Ранее армянский премьер-министр заявил, что «с 1994 года, то есть, после прекращения огня, переговорный процесс велся о возвращении Нагорного Карабаха в состав Азербайджана».

«Никакого другого содержания переговорный процесс не имел. Дискурсы о другом содержании были внедрены в Республике Армения исключительно для решения внутриполитических задач», - написал премьер-министр в соцсетях.

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