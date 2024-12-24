Командующий Сухопутными войсками Азербайджана встретился со своим турецким коллегой

24 декабря заместитель министра обороны Азербайджана– командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Хикмет Мирзоев встретился с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Турецкой Республики генералом армии Сельчуком Байрактароглу, находящимся с официальным визитом в нашей стране.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства обороны, на встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества. Была подчеркнута важность повышения интенсивности совместных учений, проводимых в целях совершенствования знаний и навыков военнослужащих двух братских стран.

В ходе встречи стороны провели обстоятельный обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.