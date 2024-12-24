Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса - ОБНОВЛЕНО

Обнародована повестка дня заседания Милли Меджлиса, которое состоится 27 декабря.

На повестку заседания предложены следующие 17 вопросов:

1. Законопроект Азербайджанской Республики о принятии и утверждении, разрешении на реализацию «Соглашения о восстановлении, разведке, разработке, долевом разделе добычи золоторудного месторождения Сёюдлю (Зод)»;

2. Законопроект Азербайджанской Республики «Об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Мальдивской Республики об освобождении владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов от взаимных визовых требований»;

3. Законопроект Азербайджанской Республики Об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Марокко о военном сотрудничестве в области обороны»;

4. Законопроект Азербайджанской Республики «О дипломатической службе» (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, в законы Азербайджанской Республики «Об утверждении Консульского устава Азербайджанской Республики», «О социальном страховании», «О государственной службе», «О государственном обязательном личном страховании сотрудников дипломатической службы, проходящих службу в дипломатических представительствах и консульствах Азербайджанской Республики, и лиц, осуществляющих административно-техническую службу» и «О трудовых пенсиях» (третье чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Миграционный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках, законы Азербайджанской Республики «Об охране здоровья населения», «Об утверждении Положения «О прохождении военной службы», «О психиатрической помощи», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Азербайджанской Республике» и «О воинской обязанности и военной службе» (третье чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об автомобильных дорогах» (третье чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об утверждении Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» (третье чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «О борьбе с торговлей людьми» и «О предотвращении бытового насилия» (третье чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (третье чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О приватизации жилищного фонда в Азербайджанской Республике», «О валютном регулировании», «О служебном и гражданском оружии», «О товарных знаках и географических указателях», «О нотариате», «Об исполнительных чиновниках», «Об исполнении», «О лотереях», «О государственном реестре недвижимого имущества» и «О медиа» (второе чтение);

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, Миграционный кодекс Азербайджанской Республики, законы «Об охране здоровья населения», «О дорожном движении», «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, перемещенных в пределах страны)», «О медицинском страховании», «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц», «О государственном реестре недвижимого имущества», «Об адресной государственной социальной помощи», «О социальных пособиях», «О трудовых пенсиях», «Об образовании», «Об обязательном страховании от потери профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», «Об обязательном страховании», «О лицензиях и разрешениях», «О правах лиц с инвалидностью» и «О занятости» (второе чтение);

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О газоснабжении», «О государственной пошлине», «Об экспортном контроле», «О применении особого экономического режима к экспортной нефтегазовой деятельности», «Об электроэнергетике» и «Об энергетике» (второе чтение);

15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «О государственной пошлине» (второе чтение);

16. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

17. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О библиотечном деле» и «О музеях» (второе чтение).

19:00

Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса, которое состоится 27 декабря.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента, на заседании планируется обсуждение 17 вопросов.

В их числе проекты законов в третьем чтении о внесении изменений в Закон "О дипломатической службе", Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках, в Градостроительный и строительный кодекс и др.