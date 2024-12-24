Награжденным сотрудникам Министерства экономики вручены ордена и медали - ФОТО

В соответствии с распоряжениями Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, сотрудники организаций, входящих в структуру Министерства экономики и находящихся в его подчинении, награждены орденами и медалями.

В Министерстве экономики состоялось мероприятие с участием сотрудников организаций, входящих в структуру Министерства и находящихся в его подчинении, награжденных согласно распоряжениям главы государства.

В своем выступлении министр экономики Микаил Джаббаров указал на цели Министерства по реализации задач, поставленных Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым в направлении развития устойчивой экономики. Подчеркнув важность развития человеческого капитала, повышения знаний и навыков сотрудников, отмечено, что это одно из главных условий будущих успехов.

На мероприятии, согласно распоряжениям Президента Азербайджанской Республики, награжденным сотрудникам Министерства экономики, Государственной налоговой службы, Государственной службы по вопросам имущества, Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком были вручены ордена и медали.

Выражена глубокая признательность главе государства за высокую оценку и внимание, которое он уделяет их деятельности.

На мероприятии также группе сотрудников были вручены благодарственные письма за вклад в деятельность Министерства.