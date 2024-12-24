У берегов Португалии нашли около 250 затонувших кораблей с сокровищами

Около 250 кораблей с сокровищами продолжают оставаться у берегов Португалии, только на одном из них может находиться до 22 тонн золота и серебра. О находке сообщил португальский археолог Алешандри Монтейру, передает ТАСС.

"Мы знаем, что там (на дне - прим. ТАСС) 250 кораблей с сокровищами", - приводит его слова местная газета Observador.

По словам ученого, ему удалось создать базу данных, которая позволила установить большую часть всех кораблекрушений в португальских водах у берегов Мадейры, Азорских островов и континента, их число с XVI века составляет около 8 620. "Я знаю, что перед Троей (полуостров к югу от Лиссабона - прим. ТАСС) покоится [на дне] испанский корабль 1589 года Nossa Senhora do Rosаrio. Я провел исследование <...>, там 22 тонны золота и серебра", - сказал Монтейру.

Португалия была одной из крупнейших колониальных держав с заморскими владениями в Южной Америке, Африке и Ост-Индии в XV-XVI вв. В результате постепенного распада португальской колониальной империи возникли такие независимые государства, как Бразилия, Ангола, Мозамбик и другие.