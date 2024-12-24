Российское судно затонуло

Российское грузовое судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром.

Об этом сообщило испанское издание Espanol.

«Российское торговое судно Ursa Major затонуло в международных водах между [испанским муниципалитетом] Агилас [в провинции Мурсия] и городом Оран [в Алжире] в этот понедельник...», — говорится в сообщении.

По данным издания, это произошло после взрыва в машинном отделении корабля. Четырнадцать членов экипажа были спасены и переправлены в порт Картахены, двое — пропали без вести.

В спасательных работах приняли участие несколько судов, работавших в том же районе, а позже к специалистам морской спасательной службы присоединились судно «Клара Кампоамор» и патрульный катер ВМС Сервиолы.

Судно под российским флагом вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и направлялось в порт Владивосток, куда должно было прибыть 22 января.

Источник: Газета.ру