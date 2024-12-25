Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что его тест на коронавирус снова дал положительный результат, он продолжит работу с ограничениями, пишут армянские СМИ.

Ранее Пашинян заявил, что не примет участия в неформальном саммите СНГ из-за обнаруженного у него коронавируса.

«Посоветовавшись с коллегами, я не буду участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге», - написал он рано утром в соцсетях.

Неформальный саммит СНГ прошел 25 декабря, а заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится завтра, 26 декабря.