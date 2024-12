Президент Израиля выразил соболезнования Азербайджану

Президент Израиля Ицхак Герцог выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.

Как сообщает 1news.az, об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

«Весьма опечален ужасной трагедией с самолетом «Азербайджанских авиалиний», который разбился сегодня утром недалеко от Актау. Выражаю свои глубочайшие соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, азербайджанскому народу и семьям всех, кто потерял своих близких. Я молюсь за скорейшее выздоровление всех пострадавших», - написал Ицхак Герцог.

I was very saddened by the terrible tragedy of the Azerbaijan Airlines plane from Baku which has crashed near Aktau this morning. I send my deepest condolences to @PresidentAz Ilham Aliyev, the people of Azerbaijan, and the families of all nationalities who have lost their loved… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) December 25, 2024