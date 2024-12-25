МИД ОАЭ выразил соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой

Министерство иностранных дел ОАЭ выражает глубокие соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета AZAL близ города Актау, а также правительству и народу Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД ОАЭ.

"Объединенные Арабские Эмираты выражают солидарность с Азербайджанской Республикой, искренние соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", и гибелью людей. Выражаем глубокие соболезнования дружественному Азербайджану и его народу, семьям жертв этой трагедии, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении.