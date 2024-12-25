Британия не примет жену Башара Асада

Санкции, наложенные на супругу бывшего президента Сирии Башара Асада, не позволят ей вернуться в Великобританию, где она родилась.

Об этом заявили британские власти.

На фоне сообщений о том, что Асма Асад планирует развестись с мужем и покинуть Россию, где семья находится в изгнании, правительство Великобритании напомнило о действующих против четы Асадов жестких санкциях, включающих запрет на въезд и заморозку активов.

«Подтверждаю, что она является лицом, находящимся под санкциями, и ей здесь не рады», — заявил глава МИД Дэвид Лэмми в парламенте.

В воскресенье издание Habertürk и арабские СМИ сообщили, что Асма Асад, родившаяся в Лондоне в семье сирийцев и имеющая двойное гражданство, подала на развод в России. Однако в понедельник Кремль опроверг эту информацию. Пресс-секретарь Дмитрий Песков также отверг сообщения о том, что Асад ограничен в передвижениях по Москве, а его активы заморожены.

Чета Асадов и их трое детей получили убежище в России после свержения сирийского режима повстанцами. Асма Асад проходит в России лечение от лейкемии и, по сообщениям СМИ, рассматривала возможность продолжить лечение в Лондоне, где она выросла и получила образование в Королевском колледже.

Источник: TRT