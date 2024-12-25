Новый глава МИД Сирии аш-Шибани призвал Иран не сеять хаос в стране

Министр иностранных дел Сирии Асад Хасан аш-Шибани призвал Иран уважать волю сирийского народа и суверенитет страны.

Об этом он написал 25 декабря в соцсети X.

«Иран должен уважать волю сирийского народа, суверенитет и безопасность страны. Мы предостерегаем Тегеран не распространять хаос в Сирии», - подчеркнул глава МИД Сирии.

Он отметил, что Сирия призывает Иран нести ответственность за последствия недавних высказываний.

27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря они захватили Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс, а 8 декабря вошли в Дамаск, который покинули подразделения сирийских правительственных сил. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну.

10 декабря Мухаммед аль-Башир, который с января 2024 года возглавлял сформированное оппозицией в провинции Идлиб правительство спасения, объявил о своем назначении главой сирийского правительства на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года.

Источник: ТАСС