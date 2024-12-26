Посол России в Казахстане: Для всех нас это большое горе

Это действительно большая трагедия для Азербайджана, России и других государств, чьи граждане находились на борту и погибли в результате этой катастрофы.

Об этом сообщил посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин во время посещения посольства Азербайджана в Астане в связи с крушением самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи Актау.

«Я сегодня прибыл в посольство Азербайджана в Астане, чтобы выразить соболезнования от имени Российской Федерации и её посольства в Казахстане в связи с гибелью граждан Азербайджанской Республики. Мы разделяем скорбь и выражаем глубокие соболезнования семьям погибших», - сказал он.

Посол выразил всем выжившим в катастрофе скорейшего выздоровления и возвращения к нормальной жизни.

«Для всех нас это большое горе. Мы видим, как в Казахстане люди откликнулись на трагедию: приходят к посольствам, выражают сочувствие, сдают кровь для пострадавших, находящихся в госпиталях. Заслуживает особой благодарности оперативная работа по оказанию помощи и расследованию происшествия», - сказал он.

Источник: АЗЕРТАДЖ