Звезда UFC выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой под Актау

Одна из главных звезд UFC, чеченский боец Хамзат Чимаев выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой под Актау.

«Выражаю соболезнования семьям и близким погибших, дай Аллах вам терпения! Пострадавшим дай Всевышний исцеления по своей милости», - написал он.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате аварии погибли 38 человек, выжили 29 человек, включая троих детей.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева 26 декабря 2024 года в Азербайджане объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе.