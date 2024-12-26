Спикер парламента Турции приглашен на конференцию по борьбе с терроризмом в Москве

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил спикера парламента Турции Нумана Куртулмуша принять участие в международной конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального сотрудничества, которая состоится в мае 2025 года в Москве.

Об этом сообщает сайт Госдумы.

«Председатель Государственной думы пригласил председателя Великого национального собрания Турецкой Республики принять участие в международной конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального сотрудничества, которая состоится в мае следующего года в Москве», - указано в сообщении.

Источник: ТАСС