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Ирану присвоен статус государства-наблюдателя при ЕАЭС

First News Media17:59 - Сегодня
Ирану присвоен статус государства-наблюдателя при ЕАЭС

Ирану присвоен статус государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Решение об этом подписали лидеры стран ЕАЭС по итогам заседания Высшего евразийского экономического совета.

По представлению председателя Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева, стороны также подписали протокол о внесении изменений в договор "О Евразийском экономическом союзе" и соглашение о единой системе таможенного транзита.

Помимо этого, были утверждены основные направления международной деятельности ЕАЭС и программа работы на 2025 год, включая устранение ряда торговых барьеров на внутренних рынках стран союза.

Напомним, уже более 5 лет представители Ирана присутствуют на заседаниях Межправительственного совета и Высшего экономического совета ЕАЭС.

Статус наблюдателя в ЕАЭС также имеют Узбекистан, Куба и Молдова.

ЕАЭС – международная организация региональной экономической интеграции, учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе. Государствами-членами Евразийского экономического союза являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Источник: РБК

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