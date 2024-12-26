Самолет МЧС России забрал из Актау 9 пострадавших в авиакатастрофе россиян - ВИДЕО

Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Актау в Москву, он доставит на лечение в столицу 9 россиян, пострадавших в авиакатастрофе, среди них один ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Спецборт МЧС РФ с гражданами России, пострадавшими при крушении пассажирского самолета, летевшего из Баку в Грозный, вылетел из аэропорта Актау. На его борту девять человек, в том числе ребенок», - сказал собеседник агентства.

В МЧС отметили, что продолжает действовать круглосуточный телефон горячей линии, открытый на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Психологи также работают в Чечне с семьями пострадавших и погибших.

Источник: ТАСС