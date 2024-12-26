В посольстве Азербайджана в США открылась памятная книга

Государственный флаг в посольстве Азербайджана в США приспущен до полумачты по случаю дня траура, объявленного в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета авиакомпании «Азербайджан Хава Йоллары», выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в посольстве была открыта памятная книга, размещены публикации в аккаунтах дипмиссии в социальных сетях.

Посол Хазар Ибрагим и сотрудники посольства минутой молчания почтили память жертв авиакатастрофы.

В течение дня дипломатические представители зарубежных стран в США прибыли в посольство Азербайджана, выразили соболезнования и оставили запись в памятной книге.