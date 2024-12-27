В Актау отменили церемонию зажжения главной новогодней елки из-за крушения самолета авиакомпании AZAL, сообщает sputnikKZ.

Напомним, что 25 декабря произошла авиакатастрофа, в результате которой потерпел крушение самолет, выполнявший рейс из Баку в Грозный.

В связи с трагическим событием в городе был объявлен траур, и в знак уважения к погибшим было принято решение отменить запланированное праздничное мероприятие.