Президент Германии распустил парламент
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил парламент ФРГ, досрочные выборы в немецкий бундестаг пройдут 23 февраля 2025 года.
Об этом сообщает Bild.
20 декабря сообщалось, что президент Германии намерен принять решение о роспуске бундестага (парламента страны) 27 декабря. В случае роспуска парламента будут организованы досрочные парламентские выборы.
Планируется, что их проведут 23 февраля 2025 года.
В настоящее время пост канцлера Германии занимает Олаф Шольц. Он заявлял, что не собирается занимать пост вице-канцлера ФРГ в случае победы на предстоящих выборах оппозиционного Христианско-демократического союза и его главы Фридриха Мерца. В то же время он заметил, что собирается вновь стать канцлером Германии.
Ранее в Германии назвали самого популярного кандидата в канцлеры.
Источник: Газета.ру