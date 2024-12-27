Президент Германии распустил парламент

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил парламент ФРГ, досрочные выборы в немецкий бундестаг пройдут 23 февраля 2025 года.

Об этом сообщает Bild.

20 декабря сообщалось, что президент Германии намерен принять решение о роспуске бундестага (парламента страны) 27 декабря. В случае роспуска парламента будут организованы досрочные парламентские выборы.

Планируется, что их проведут 23 февраля 2025 года.

В настоящее время пост канцлера Германии занимает Олаф Шольц. Он заявлял, что не собирается занимать пост вице-канцлера ФРГ в случае победы на предстоящих выборах оппозиционного Христианско-демократического союза и его главы Фридриха Мерца. В то же время он заметил, что собирается вновь стать канцлером Германии.

Ранее в Германии назвали самого популярного кандидата в канцлеры.

Источник: Газета.ру