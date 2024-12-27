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Максим Шевченко: «В трагедии с самолетом виноват тот, кто направлял его в зону боевых действий»

First News Media14:45 - Сегодня
Максим Шевченко: «В трагедии с самолетом виноват тот, кто направлял его в зону боевых действий»

Вместо открытого признания и заявления в стиле «простите, во время войны бывают страшные ошибки», пропагандистские фортиплясы, и вот, как следствие, на ровном месте создается конфликт с вполне дружественным Азербайджаном.

Об этом написал в своем ТГ-канале российский политолог, журналист и общественный деятель Максим Шевченко.

«Кому это выгодно? Есть такое лобби в России, допустим. Далее. Предположим, самолет был обстрелян российской ПВО. В этом нет ничего удивительного, поскольку современная ПВО стреляет не через оптический прицел, а по отметке на экране радара, а Россия ежедневно обменивается с Украиной десятками ударных беспилотников. Фактически идет полномасштабная война. Естественно, увидев приближающуюся к Грозному крупную воздушную цель, оператор дал команду «пуск». Это - обязанность любого вменяемого офицера ПВО.

Военный поступил правильно. Ошибся тот, кто упорно направлял самолет в зону боевых действий», - считает он.

Шевченко недоумевает, «как вообще можно было допустить, что во время атаки украинских беспилотников на Грозный, которая началась не внезапно, рейс из соседнего Баку (там лететь около часа) не был заранее направлен на другой ближайший аэродром?» При этом он добавил, что ближайшие к Грозному аэродромы - Махачкала в Дагестане, Магас в Ингушетии, Беслан в Осетии. «Почему не посадили самолет в Махачкале, вообще не понятно! Судя по опубликованным переговорам с пилотами, это было самое простое и естественное решение.

В Грозном самолет не мог сесть. Там шел фактически воздушный бой. А в Махачкале мог сесть запросто. К Махачкале и хозяевам дагестанского крупнейшего аэропорта ни у кого нет вопросов? Кто решение о полете в Казахстан-то принимал?» - задается вопросами журналист.

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