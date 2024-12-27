На работу ряда российских аэропортов ввели временные ограничения

Временные ограничения введены около 05:00 мск в аэропорту Сочи.

Аэропорт не принимает и не отправляет рейсы, сообщили в Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в пятницу, 27 декабря, около 05:00 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи», - говорится в сообщении.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, отмечает Росавиация.

Ограничения на использование воздушного пространства вводились сегодня утром и в аэропортах Волгограда и Астрахани. Задерживаются три рейса, сообщила ТАСС представитель аэропортов Анастасия Голодова.

Ограничения введены с 06:00 мск и в аэропорту Казани. Он временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили также в Росавиации.

Источник: ТАСС