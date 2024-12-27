ВСУ захватили в плен первого военного КНДР - Разведка Южной Кореи

Украинские военные взяли в плен раненого северокорейского солдата в Курской области.

Об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на южнокорейскую разведку.

Информация о пленном северокорейце появилась ранее в Сети. 27 декабря Национальная разведывательная служба Республики Корея подтвердила этот факт.

«Благодаря обмену информацией в режиме реального времени с разведывательной организацией дружественной страны мы подтвердили захват раненого северокорейского солдата и намерены тщательно изучить дальнейшее развитие ситуации», - говорится в заявлении.

26 декабря ряд украинских Telegram-каналов и СМИ опубликовал информацию о том, что бойцы Сил специальных операций (ССО) ВСУ захватили первого северокорейского солдата во время боевых действий в Курской области.

Солдат получил ранения перед тем, как попал в плен. В Сети показали его фото. Северокореец попал в плен в результате успешной операции ССО. Также украинцы захватили трофеи, включая бронетранспортер с противокумулятивной защитой.

Этот солдат станет первым случаем пополнения «обменного фонда» украинской армии северокорейскими военными.

Источник: УНИАН